Токеноміка Forty Two DAO Token (FTD) Дізнайтеся ключову інформацію про Forty Two DAO Token (FTD), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Forty Two DAO Token (FTD) 42DAO is a DAO focused on enhancing the DeFi ecosystem through an innovative stablecoin BLC (Balance Coin), promotes seamless transactions within DeFi applications, enabling community governance to drive projects that meet the evolving needs of the blockchain industry. 42DAO operates as the governance entity for the Balance Protocol, and the BCH Ecosystem Fund is one of the founding members of 42DAO, which endorse and back 42DAO with full supports, including funds, resources, and strategic cooperation. Its goal is to bring persistent vigor and innovative attraction to BCH, thereby enhancing its fundamental stability. 42DAO is the central governing body of the Balance Protocol, a pioneering DeFi protocol that offers a USD-pegged stablecoin, Balance Coin (BLC). Acting as the foundation for the Balance Protocol's stability and growth, 42DAO fosters a collaborative environment where key decisions are made through community voting. FTD token holders, the lifeblood of 42DAO, have the exclusive right to participate in these votes, shaping the future direction of the Balance Protocol. Офіційний вебсайт: https://42dao.org/ Whitepaper: https://42dao.gitbook.io/42dao/the-balance-protocol/the-balance-protocol-whitepaper Купити FTD зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Forty Two DAO Token (FTD) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Forty Two DAO Token (FTD), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,32M $ 1,32M $ 1,32M Загальна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Циркуляційна пропозиція: $ 16,10M $ 16,10M $ 16,10M FDV (повністю розведена вартість): $ 8,17M $ 8,17M $ 8,17M Історичний максимум: $ 5,33 $ 5,33 $ 5,33 Історичний мінімум: $ 0,050474 $ 0,050474 $ 0,050474 Поточна ціна: $ 0,081704 $ 0,081704 $ 0,081704 Дізнайтеся більше про ціну Forty Two DAO Token (FTD)

Токеноміка Forty Two DAO Token (FTD): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Forty Two DAO Token (FTD) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів FTD, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів FTD, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку FTD, досліджуйте ціну токена FTD в реальному часі!

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