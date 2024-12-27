Сьогоднішня ціна Forty Two DAO Token (FTD)

Поточна ціна Forty Two DAO Token (FTD) сьогодні становить 1.59 USD з ринковою капіталізацією $ 17.70M USD. Ціна FTD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Forty Two DAO Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 72.01K USD

- зміна ціни Forty Two DAO Token протягом дня — +2.15%

- циркуляційна пропозиція – 11.10M USD

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