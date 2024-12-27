Сьогоднішня ціна Fortune Token (FRTN)

Поточна ціна Fortune Token (FRTN) сьогодні становить 0.00485873 USD з ринковою капіталізацією $ 1.36M USD. Ціна FRTN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Fortune Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 18.64K USD

- зміна ціни Fortune Token протягом дня — -0.91%

- циркуляційна пропозиція – 280.91M USD

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