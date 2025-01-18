Сьогоднішня ціна FORTUNE FAVOURS THE BRAVE (FFTB)

Поточна ціна FORTUNE FAVOURS THE BRAVE (FFTB) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FFTB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності FORTUNE FAVOURS THE BRAVE:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.89K USD

- зміна ціни FORTUNE FAVOURS THE BRAVE протягом дня — -14.17%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін FFTB до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни FFTB.