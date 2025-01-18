Ціна FORTUNE FAVOURS THE BRAVE (FFTB)
Поточна ціна FORTUNE FAVOURS THE BRAVE (FFTB) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FFTB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності FORTUNE FAVOURS THE BRAVE:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.89K USD
- зміна ціни FORTUNE FAVOURS THE BRAVE протягом дня — -14.17%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни FORTUNE FAVOURS THE BRAVE до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни FORTUNE FAVOURS THE BRAVE до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни FORTUNE FAVOURS THE BRAVE до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни FORTUNE FAVOURS THE BRAVE до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-14.17%
|30 днів
|$ 0
|-32.11%
|60 днів
|$ 0
|-64.06%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін FORTUNE FAVOURS THE BRAVE: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.51%
-14.17%
+5.72%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
“Fortune Favors The Brave” is a community-driven token within the Cronos ecosystem. The mission is to increase awareness of the Cronos Chain in the cryptospace. $FFTB encourages collaborations, educational content and a strong community that helps users understand Cronos better. It serves as a bridge between CryptoCom users and the Cronos Ecosystem, contributing to Cronos growth and success. #FFTB🚀
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