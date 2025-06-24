Сьогоднішня ціна ForTube (FOR)

Поточна ціна ForTube (FOR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 435,48K USD. Ціна FOR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ForTube:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни ForTube протягом дня — +6,99%

- циркуляційна пропозиція – 563,72M USD

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