Ціна ForTube (FOR)
Поточна ціна ForTube (FOR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 435,48K USD. Ціна FOR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ForTube:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни ForTube протягом дня — +6,99%
- циркуляційна пропозиція – 563,72M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ForTube до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ForTube до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни ForTube до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни ForTube до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+6,99%
|30 днів
|$ 0
|-26,14%
|60 днів
|$ 0
|-28,95%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ForTube: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-8,63%
+6,99%
-16,37%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
ForTube is the leading global DeFi lending platform launched by The Force Protocol. It is committed to providing decentralized lending services for cryptoasset enthusiasts around the world, supporting most of the world's popular assets. ForTube is based on smart contracts and automated algorithm technology. Users can deposit tokens to earn interest, pledge to borrow tokens and pay interests. ForTube's interest rate is determined by market supply and demand. Assets are controlled by users. ForTube allows users to deposit and withdraw anytime, borrow and repay anytime globally.
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