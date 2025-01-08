Ціна Fortress Loans (FTS)
Поточна ціна Fortress Loans (FTS) сьогодні становить 0.00257334 USD з ринковою капіталізацією $ 22.79K USD. Ціна FTS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Fortress Loans:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.23 USD
- зміна ціни Fortress Loans протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 8.86M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Fortress Loans до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Fortress Loans до USD становила $ -0.0001688378.
За останні 60 днів зміна ціни Fortress Loans до USD становила $ +0.0002488141.
За останні 90 днів зміна ціни Fortress Loans до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0001688378
|-6.56%
|60 днів
|$ +0.0002488141
|+9.67%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Fortress Loans: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+1.38%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Fortress is an algorithmic money market, and synthetic stable coin protocol designed to bring secure and trustless credit and lending to users on Binance Smart Chain. Fortress enables investors to lend and/or borrow cryptocurrencies, by pledging the platform an over-collateralized amount of cryptocurrency. Fortress does this by utilizing money markets, which are pools of assets with algorithmically derived interest rates, based on the supply and demand of each asset. Users who choose to supply liquidity to Fortress earn compounded interest as rewards for supplying their assets to the protocol. When supplying assets, users are also given the ability to mint stable-coins, or borrow other assets against their supplied assets. Once a user has supplied assets to Fortress, the user can then borrow assets or mint stable-coins, by over-collateralizing and paying interest on the amount borrowed. Loans from the Fortress protocol do not have monthly payments, late fees, and can be paid off at any time. Fortress is able to do this without ever requiring a credit check, with near immediate origination, using smart contracts that provide an automated, and absolutely transparent system for investment and profit distribution.
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