Сьогоднішня ціна Fortress Loans (FTS)

Поточна ціна Fortress Loans (FTS) сьогодні становить 0.00257334 USD з ринковою капіталізацією $ 22.79K USD. Ціна FTS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Fortress Loans:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.23 USD

- зміна ціни Fortress Loans протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 8.86M USD

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