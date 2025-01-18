Ціна Forte AUD (AUDF)
Поточна ціна Forte AUD (AUDF) сьогодні становить 0.619021 USD з ринковою капіталізацією $ 2.56M USD. Ціна AUDF до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Forte AUD:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 761.62K USD
- зміна ціни Forte AUD протягом дня — -0.20%
- циркуляційна пропозиція – 4.13M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Forte AUD до USD становила $ -0.0012679507193482.
За останні 30 днів зміна ціни Forte AUD до USD становила $ -0.0434488363.
За останні 60 днів зміна ціни Forte AUD до USD становила $ -0.0434488363.
За останні 90 днів зміна ціни Forte AUD до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0012679507193482
|-0.20%
|30 днів
|$ -0.0434488363
|-7.01%
|60 днів
|$ -0.0434488363
|-7.01%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Forte AUD: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.04%
-0.20%
+0.71%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Forte AUD (AUDF) is a stablecoin that is pegged 1:1 to the Australian Dollar (AUD), representing a blend of traditional financial systems and blockchain tech.
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