Сьогоднішня ціна Forte AUD (AUDF)

Поточна ціна Forte AUD (AUDF) сьогодні становить 0.619021 USD з ринковою капіталізацією $ 2.56M USD. Ціна AUDF до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Forte AUD:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 761.62K USD

- зміна ціни Forte AUD протягом дня — -0.20%

- циркуляційна пропозиція – 4.13M USD

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