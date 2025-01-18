Сьогоднішня ціна Fort Block Games (FBG)

Поточна ціна Fort Block Games (FBG) сьогодні становить 0.02760475 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FBG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Fort Block Games:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 823.51 USD

- зміна ціни Fort Block Games протягом дня — -5.62%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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