Ціна Fort Block Games (FBG)
Поточна ціна Fort Block Games (FBG) сьогодні становить 0.02760475 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FBG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Fort Block Games:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 823.51 USD
- зміна ціни Fort Block Games протягом дня — -5.62%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Fort Block Games до USD становила $ -0.00164581314104128.
За останні 30 днів зміна ціни Fort Block Games до USD становила $ -0.0081006746.
За останні 60 днів зміна ціни Fort Block Games до USD становила $ -0.0101765849.
За останні 90 днів зміна ціни Fort Block Games до USD становила $ -0.01993468190475555.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00164581314104128
|-5.62%
|30 днів
|$ -0.0081006746
|-29.34%
|60 днів
|$ -0.0101765849
|-36.86%
|90 днів
|$ -0.01993468190475555
|-41.93%
Останній аналіз цін Fort Block Games: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.33%
-5.62%
-0.67%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Ethereum Based GameFi project focusing on the Roblox, FortNite, and Unreal Engine 5 gaming models, offering revenue share to holders.
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