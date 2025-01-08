Ціна Formation FI (FORM)
Поточна ціна Formation FI (FORM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 102.57K USD. Ціна FORM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Formation FI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 112.78 USD
- зміна ціни Formation FI протягом дня — -0.54%
- циркуляційна пропозиція – 163.80M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Formation FI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Formation FI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Formation FI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Formation FI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.54%
|30 днів
|$ 0
|+960.49%
|60 днів
|$ 0
|-15.64%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Formation FI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-0.54%
+1.84%
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