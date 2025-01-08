Сьогоднішня ціна Formation FI (FORM)

Поточна ціна Formation FI (FORM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 102.57K USD. Ціна FORM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Formation FI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 112.78 USD

- зміна ціни Formation FI протягом дня — -0.54%

- циркуляційна пропозиція – 163.80M USD

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