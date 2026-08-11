Сьогоднішня ціна Forma Robotics

Поточна ціна Forma Robotics (FORMA) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,78% за останні 24 години. Поточний курс конвертації FORMA до USD становить $ 0 за FORMA.

Forma Robotics наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 16 585,82, з циркуляційною пропозицією у 99,99M FORMA. Протягом останніх 24 годин FORMA торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00605943, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці FORMA змінився на -0,03% за останню годину та на -10,01% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 899,32.

Ринкова інформація щодо Forma Robotics (FORMA)

Ринкова капіталізація $ 16,59K$ 16,59K $ 16,59K Обсяг (за 24 год) $ 899,32$ 899,32 $ 899,32 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 16,59K$ 16,59K $ 16,59K Циркуляційне постачання 99,99M 99,99M 99,99M Загальна пропозиція 99 986 885,0111329 99 986 885,0111329 99 986 885,0111329

Поточна ринкова капіталізація Forma Robotics — $ 16,59K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 899,32. Циркуляційна пропозиція FORMA — 99,99M, зі загальною пропозицією 99986885.0111329. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 16,59K.