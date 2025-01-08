Сьогоднішня ціна Forky (FORKY)

Поточна ціна Forky (FORKY) сьогодні становить 0.00849988 USD з ринковою капіталізацією $ 8.49M USD. Ціна FORKY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Forky:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 123.14K USD

- зміна ціни Forky протягом дня — +21.88%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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