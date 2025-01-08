Ціна Forky (FORKY)
Поточна ціна Forky (FORKY) сьогодні становить 0.00849988 USD з ринковою капіталізацією $ 8.49M USD. Ціна FORKY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Forky:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 123.14K USD
- зміна ціни Forky протягом дня — +21.88%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Forky до USD становила $ +0.00152565.
За останні 30 днів зміна ціни Forky до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Forky до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Forky до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00152565
|+21.88%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Forky: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.43%
+21.88%
+45.44%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Forky ($FORKY) is a community-owned (CTO) meme token on the Binance Smart Chain (BSC). Originally launched on Four.Meme, the project was abandoned by the developer and revived by passionate community members who saw potential in Forky’s playful spirit. The project embodies the meme culture of decentralization, humor, and collective action. Forky exists purely for entertainment and to cultivate a fun, lighthearted community on BSC, with no roadmap or intrinsic value. Forky’s motto? “Forky is NOT trash”—a testament to turning discarded projects into vibrant community-owned assets.
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