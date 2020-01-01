Токеноміка Forkast (CGX) Дізнайтеся ключову інформацію про Forkast (CGX), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Forkast (CGX) Forkast is a prediction market built for gaming and internet culture. Users can create and participate in prediction markets based on trending topics in gaming, memes, streamers, breaking news, and Web3 assets. Community Gaming is the most advanced tournament management software in the industry with built-in wallets, no fees, and automated payments for over 50,000 monthly matches. Since 2020, Community Gaming has paid over 10,000 gamers and created 800,000 wallets. It leads the competitive gaming space, handling payments for 50k+ tournament matches monthly. Both platforms are powered by $CGX, a versatile utility token used for staking and competitive rewards. Офіційний вебсайт: https://www.forkast.gg/ Купити CGX зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Forkast (CGX) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Forkast (CGX), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 199,76K $ 199,76K $ 199,76K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 175,01M $ 175,01M $ 175,01M FDV (повністю розведена вартість): $ 1,14M $ 1,14M $ 1,14M Історичний максимум: $ 0,03869795 $ 0,03869795 $ 0,03869795 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00114136 $ 0,00114136 $ 0,00114136 Дізнайтеся більше про ціну Forkast (CGX)

Токеноміка Forkast (CGX): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Forkast (CGX) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CGX, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CGX, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CGX, досліджуйте ціну токена CGX в реальному часі!

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