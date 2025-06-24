Сьогоднішня ціна Forkast (CGX)

Поточна ціна Forkast (CGX) сьогодні становить 0,00098114 USD з ринковою капіталізацією $ 171,72K USD. Ціна CGX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Forkast:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Forkast протягом дня — -6,33%

- циркуляційна пропозиція – 175,01M USD

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