Ціна Forkast (CGX)
Поточна ціна Forkast (CGX) сьогодні становить 0,00098114 USD з ринковою капіталізацією $ 171,72K USD. Ціна CGX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Forkast:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Forkast протягом дня — -6,33%
- циркуляційна пропозиція – 175,01M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Forkast до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Forkast до USD становила $ +0,0002766627.
За останні 60 днів зміна ціни Forkast до USD становила $ -0,0000414557.
За останні 90 днів зміна ціни Forkast до USD становила $ -0,003734761615029053.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-6,33%
|30 днів
|$ +0,0002766627
|+28,20%
|60 днів
|$ -0,0000414557
|-4,22%
|90 днів
|$ -0,003734761615029053
|-79,19%
Останній аналіз цін Forkast: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,23%
-6,33%
-37,94%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Forkast is a prediction market built for gaming and internet culture. Users can create and participate in prediction markets based on trending topics in gaming, memes, streamers, breaking news, and Web3 assets. Community Gaming is the most advanced tournament management software in the industry with built-in wallets, no fees, and automated payments for over 50,000 monthly matches. Since 2020, Community Gaming has paid over 10,000 gamers and created 800,000 wallets. It leads the competitive gaming space, handling payments for 50k+ tournament matches monthly. Both platforms are powered by $CGX, a versatile utility token used for staking and competitive rewards.
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