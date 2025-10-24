Інформація щодо ціни Fork Chain (FORK) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00497353$ 0,00497353 $ 0,00497353 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,60% Зміна ціни (1 дн.) -2,56% Зміна ціни (за 7 дн.) -0,33% Зміна ціни (за 7 дн.) -0,33%

Актуальна ціна Fork Chain (FORK) становить --. За останні 24 години FORK торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум FORK становить $ 0,00497353, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то FORK змінився на -0,60% за останню годину, -2,56% за 24 години та на -0,33% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Fork Chain (FORK)

Ринкова капіталізація $ 19,75K$ 19,75K $ 19,75K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 19,75K$ 19,75K $ 19,75K Циркуляційне постачання 999,44M 999,44M 999,44M Загальна пропозиція 999 436 313,942938 999 436 313,942938 999 436 313,942938

Поточна ринкова капіталізація Fork Chain — $ 19,75K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція FORK — 999,44M, зі загальною пропозицією 999436313.942938. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 19,75K.