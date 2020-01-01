Токеноміка Forj (BONDLY) Дізнайтеся ключову інформацію про Forj (BONDLY), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Forj (BONDLY) About Forj A subsidiary of Animoca Brands, Forj delivers leading Web3 products and technologies that create unique fan experiences for creators. A truly end-to-end solution, Forj is the next frontier of fan engagement through its use of NFTs, metaverse protocols, and blockchain tech to bring fans closer to their favorite creator brands in Music, Entertainment, Gaming and beyond. With major partnerships including influencer Logan Paul, Grammy-nominated musician Lewis Capaldi, and leading creator platform Spring, Forj has an enviable track-record of success in the sector. Forj-owned brands include metaverse infrastructure project Metaprints and leading GameFi project PolkaPets. For more information visit www.forj.network Офіційний вебсайт: https://forj.network/ Купити BONDLY зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Forj (BONDLY) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Forj (BONDLY), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 658,17K $ 658,17K $ 658,17K Загальна пропозиція: $ 983,62M $ 983,62M $ 983,62M Циркуляційна пропозиція: $ 983,62M $ 983,62M $ 983,62M FDV (повністю розведена вартість): $ 658,17K $ 658,17K $ 658,17K Історичний максимум: $ 0,875432 $ 0,875432 $ 0,875432 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00066923 $ 0,00066923 $ 0,00066923 Дізнайтеся більше про ціну Forj (BONDLY)

Токеноміка Forj (BONDLY): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Forj (BONDLY) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BONDLY, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BONDLY, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BONDLY, досліджуйте ціну токена BONDLY в реальному часі!

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