Сьогоднішня ціна Forgotten Playland (FP)

Поточна ціна Forgotten Playland (FP) сьогодні становить 0,00055547 USD з ринковою капіталізацією $ 2,45M USD. Ціна FP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Forgotten Playland:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Forgotten Playland протягом дня — +26,22%

- циркуляційна пропозиція – 4,41B USD

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