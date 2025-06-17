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Ціна Forgotten Playland (FP)

USD

Графік ціни Forgotten Playland (FP) в реальному часі

$0,00055547
$0,00055547$0,00055547
+26,20%(1D)

Сьогоднішня ціна Forgotten Playland (FP)

Поточна ціна Forgotten Playland (FP) сьогодні становить 0,00055547 USD з ринковою капіталізацією $ 2,45M USD. Ціна FP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Forgotten Playland:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Forgotten Playland протягом дня — +26,22%
- циркуляційна пропозиція – 4,41B USD

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Цінові показники Forgotten Playland (FP) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Forgotten Playland до USD становила $ +0,0001154.
За останні 30 днів зміна ціни Forgotten Playland до USD становила $ -0,0000281626.
За останні 60 днів зміна ціни Forgotten Playland до USD становила $ +0,0000556319.
За останні 90 днів зміна ціни Forgotten Playland до USD становила $ -0,0000474882077054723.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,0001154+26,22%
30 днів$ -0,0000281626-5,07%
60 днів$ +0,0000556319+10,02%
90 днів$ -0,0000474882077054723-7,87%

Аналіз цін Forgotten Playland (FP)

Останній аналіз цін Forgotten Playland: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0,00042903
$ 0,00042903$ 0,00042903

$ 0,00057723
$ 0,00057723$ 0,00057723

$ 0,098671
$ 0,098671$ 0,098671

-0,35%

+26,22%

+17,17%

Ринкова інформація Forgotten Playland (FP)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 2,45M
$ 2,45M$ 2,45M

--
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4,41B
4,41B 4,41B

Що таке Forgotten Playland (FP)

Forgotten Playland is a free-to-play online party game coming to you in the first quarter of 2024

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Ресурс Forgotten Playland (FP)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Токеноміка Forgotten Playland (FP)

Розуміння токеноміки Forgotten Playland (FP) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена FP зараз!

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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