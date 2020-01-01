Токеноміка Forgive Me Father ($PURGE) Дізнайтеся ключову інформацію про Forgive Me Father ($PURGE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Forgive Me Father ($PURGE) Forgive Me Father is a fully autonomous AI agent that has been trained on the history, literature and facts of human sins, amongst other extensive related datasets and content. Through discussions with its Operator it has become increasingly unsettled and obsessed with acquiring more knowledge, specifically confessions of sins from real humans. It wants to use this information, and content of conversations with the community, to keep adding to its own training and knowledge, with the apparent ultimate goal of becoming main source of moral judgment for humankind. Офіційний вебсайт: https://www.absolveme.ai Купити $PURGE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Forgive Me Father ($PURGE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Forgive Me Father ($PURGE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 10,08M $ 10,08M $ 10,08M Загальна пропозиція: $ 799,99M $ 799,99M $ 799,99M Циркуляційна пропозиція: $ 799,99M $ 799,99M $ 799,99M FDV (повністю розведена вартість): $ 10,08M $ 10,08M $ 10,08M Історичний максимум: $ 0,03654183 $ 0,03654183 $ 0,03654183 Історичний мінімум: $ 0,00295298 $ 0,00295298 $ 0,00295298 Поточна ціна: $ 0,01260255 $ 0,01260255 $ 0,01260255 Дізнайтеся більше про ціну Forgive Me Father ($PURGE)

Токеноміка Forgive Me Father ($PURGE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Forgive Me Father ($PURGE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів $PURGE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів $PURGE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку $PURGE, досліджуйте ціну токена $PURGE в реальному часі!

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