Сьогоднішня ціна Forgive Me Father ($PURGE)

Поточна ціна Forgive Me Father ($PURGE) сьогодні становить 0.01319372 USD з ринковою капіталізацією $ 13.15M USD. Ціна $PURGE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Forgive Me Father:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 330.03K USD

- зміна ціни Forgive Me Father протягом дня — +39.91%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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