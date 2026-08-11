Яка зараз ціна ForgeAI?

ForgeAI торгують за ₴0.0628021648492746240000, що відображає зміну ціни на рівні --% за останні 24 години. Ця актуальна цифра відображає реальні дані про ринкові торги, агреговані з усіх світових бірж.

Як FORGE порівнюється з глобальним крипторинком?

Його добова зміна на рівні --% можна порівняти з загальними середніми показниками ринку. Якщо FORGE перевершує ринок, це свідчить про сильний попит чи позитивні події, характерні саме для його екосистеми.

Як ForgeAI виглядає у порівнянні з токенами категорії Solana Ecosystem?

У сегменті Solana Ecosystem FORGE демонструє конкурентоспроможність завдяки об’єму торгів, ринковій капіталізації та активності в мережі --.

Яка сьогодні ринкова капіталізація ForgeAI?

Ринкова капіталізація ₴2791177.93684241920000 розташовує FORGE на #6584 місці, що свідчить про його відносну зрілість та довіру інвесторів у порівнянні з іншими токенами.

Які рівні ціни за останні 24 години?

Сьогодні ціни коливалися від ₴0E-15 до ₴0E-15, що дає контекст трейдерам, які стежать за волатильністю та структурою ринку.

Наскільки активно торгують FORGE?

ForgeAI згенерував ₴-- об’єму торгів за 24 години. Високий об’єм часто корелює зі сильнішими ціновими тенденціями та покращеною ліквідністю ринку.

Як пропозиція впливає на оцінку FORGE?

З 44444190.04139 токенами в обігу рівень пропозиції допомагає визначити дефіцит та довгострокову оцінку, особливо у порівнянні з іншими токенами з інфляційними чи дефляційними моделями.