Інформація щодо ціни Forge3 (FORGE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00024838$ 0,00024838 $ 0,00024838 Найнижча ціна $ 0,00001659$ 0,00001659 $ 0,00001659 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) +0,92% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,92%

Актуальна ціна Forge3 (FORGE) становить $0,00001753. За останні 24 години FORGE торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум FORGE становить $ 0,00024838, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00001659.

Що стосується короткострокових результатів, то FORGE змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на +0,92% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Forge3 (FORGE)

Ринкова капіталізація $ 17,53K$ 17,53K $ 17,53K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 17,53K$ 17,53K $ 17,53K Циркуляційне постачання 999,88M 999,88M 999,88M Загальна пропозиція 999 884 771,9257829 999 884 771,9257829 999 884 771,9257829

Поточна ринкова капіталізація Forge3 — $ 17,53K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція FORGE — 999,88M, зі загальною пропозицією 999884771.9257829. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 17,53K.