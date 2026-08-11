Сьогоднішня ціна ForgAI

Поточна ціна ForgAI (FORGAI) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.46% за останні 24 години. Поточний курс конвертації FORGAI до USD становить $ 0 за FORGAI.

ForgAI наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 17,965.63, з циркуляційною пропозицією у 958.99M FORGAI. Протягом останніх 24 годин FORGAI торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці FORGAI змінився на -- за останню годину та на +1.92% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо ForgAI (FORGAI)

Ринкова капіталізація $ 17.97K$ 17.97K $ 17.97K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 17.97K$ 17.97K $ 17.97K Циркуляційне постачання 958.99M 958.99M 958.99M Загальна пропозиція 958,993,000.0 958,993,000.0 958,993,000.0

Поточна ринкова капіталізація ForgAI — $ 17.97K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція FORGAI — 958.99M, зі загальною пропозицією 958993000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 17.97K.