Сьогоднішня ціна Forex Lens (FOREXLENS)

Поточна ціна Forex Lens (FOREXLENS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 393.30K USD. Ціна FOREXLENS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Forex Lens:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 161.98K USD

- зміна ціни Forex Lens протягом дня — -32.89%

- циркуляційна пропозиція – 999.81M USD

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