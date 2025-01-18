Ціна Forex Lens (FOREXLENS)
Поточна ціна Forex Lens (FOREXLENS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 393.30K USD. Ціна FOREXLENS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Forex Lens:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 161.98K USD
- зміна ціни Forex Lens протягом дня — -32.89%
- циркуляційна пропозиція – 999.81M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Forex Lens до USD становила $ -0.000192845984091323.
За останні 30 днів зміна ціни Forex Lens до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Forex Lens до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Forex Lens до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000192845984091323
|-32.89%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Forex Lens: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.00%
-32.89%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
For too long, institutional players have manipulated markets at the expense of retail traders. As a DeFAI project, $ForexLens combines decentralized finance with advanced AI technology to expose these practices, providing our community with the insights traditionally reserved for institutional trading desks. Through our revolutionary DeFAI approach, we're leveraging blockchain transparency and artificial intelligence to level the playing field and return power to individual traders.
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