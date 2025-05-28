Ціна Forever Alone (ALONE)
Поточна ціна Forever Alone (ALONE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 16,57K USD. Ціна ALONE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Forever Alone:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Forever Alone протягом дня — -3,32%
- циркуляційна пропозиція – 999,64M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Forever Alone до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Forever Alone до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Forever Alone до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Forever Alone до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3,32%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Forever Alone: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,74%
-3,32%
+37,64%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Forever Alone is an exploitable rage comic character that is used to express loneliness and disappointment with life. The face has also been used as an advice animal and inspired the creation of the snowclone template "Forever an X." Forever Alone is considered one of the first major rage comic spin-off characters to be creater after the original Rage Guy, which first sprang up on 4chan in 2009. According to various sources, the original comic was uploaded in a thread titled "April Fools" by FunnyJunk user Azuul on May 28th, 2010 (shown below). While the original artist has not been confirmed, Dictionary.com[24] cites Dominic Vanner as the illustrator behind the character.
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