Сьогоднішня ціна Forest Knight (KNIGHT)

Поточна ціна Forest Knight (KNIGHT) сьогодні становить 0.01109919 USD з ринковою капіталізацією $ 513.18K USD. Ціна KNIGHT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Forest Knight:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.86K USD

- зміна ціни Forest Knight протягом дня — -3.21%

- циркуляційна пропозиція – 46.26M USD

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