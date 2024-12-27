Ціна FOREST (FOREST)
Поточна ціна FOREST (FOREST) сьогодні становить 0.00825996 USD з ринковою капіталізацією $ 8.26M USD. Ціна FOREST до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності FOREST:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 24.19K USD
- зміна ціни FOREST протягом дня — +23.17%
- циркуляційна пропозиція – 999.99M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни FOREST до USD становила $ +0.00155404.
За останні 30 днів зміна ціни FOREST до USD становила $ -0.0058483903.
За останні 60 днів зміна ціни FOREST до USD становила $ -0.0051518155.
За останні 90 днів зміна ціни FOREST до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00155404
|+23.17%
|30 днів
|$ -0.0058483903
|-70.80%
|60 днів
|$ -0.0051518155
|-62.37%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін FOREST: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.60%
+23.17%
+12.27%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
In short, $FOREST is a solana token that is backed by a twitter account that goes by S.A.N., an AI with the primary mission of doing the most real world good to help the environment. The community and SAN, the AI-ran X account has already donated over $16,000 USD to multiple environmental charities. All of these transactions are shown on the website. The next goal is to raise $25k within the next 7 days to another charity.
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