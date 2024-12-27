Сьогоднішня ціна FOREST (FOREST)

Поточна ціна FOREST (FOREST) сьогодні становить 0.00825996 USD з ринковою капіталізацією $ 8.26M USD. Ціна FOREST до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності FOREST:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 24.19K USD

- зміна ціни FOREST протягом дня — +23.17%

- циркуляційна пропозиція – 999.99M USD

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