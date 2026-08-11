Сьогоднішня ціна foreskin

Поточна ціна foreskin (HOOD) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.25% за останні 24 години. Поточний курс конвертації HOOD до USD становить $ 0 за HOOD.

foreskin наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 25,076, з циркуляційною пропозицією у 868.88M HOOD. Протягом останніх 24 годин HOOD торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.00158288, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці HOOD змінився на +0.42% за останню годину та на -13.02% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо foreskin (HOOD)

Ринкова капіталізація $ 25.08K$ 25.08K $ 25.08K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 28.86K$ 28.86K $ 28.86K Циркуляційне постачання 868.88M 868.88M 868.88M Загальна пропозиція 868,880,566.7647084 868,880,566.7647084 868,880,566.7647084

Поточна ринкова капіталізація foreskin — $ 25.08K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція HOOD — 868.88M, зі загальною пропозицією 868880566.7647084. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 28.86K.