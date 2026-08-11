Сьогоднішня ціна Forecast AI

Поточна ціна Forecast AI (FORAI) сьогодні становить $ 0, зі зміною 62.07% за останні 24 години. Поточний курс конвертації FORAI до USD становить $ 0 за FORAI.

Forecast AI наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 34,722, з циркуляційною пропозицією у 1.00B FORAI. Протягом останніх 24 годин FORAI торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці FORAI змінився на -7.67% за останню годину та на +43.52% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Forecast AI (FORAI)

Ринкова капіталізація $ 34.72K$ 34.72K $ 34.72K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 34.72K$ 34.72K $ 34.72K Циркуляційне постачання 1.00B 1.00B 1.00B Загальна пропозиція 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Forecast AI — $ 34.72K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція FORAI — 1.00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 34.72K.