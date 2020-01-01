Токеноміка FORE Protocol (FORE) Дізнайтеся ключову інформацію про FORE Protocol (FORE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація FORE Protocol (FORE) FORE Protocol is the first decentralized peer-to-peer predictions ecosystem powered by people. Create, participate in, and validate any prediction market on any event - and be rewarded through the redistribution of platform fees. Whether popular events in sports, esports, current affairs, or crypto, to incredibly niche events, you can find (or create) any market on FORE. Players participate in markets against each other, with incredibly low fees, better odds, and trustless payouts. Meanwhile, 50% of platform fees are redistributed back to users for all productive activity: Prediction market creators earn 0.5% of the market. Analysts validate market outcomes to earn 2% market share. This creates a truly decentralized and democratic predictions ecosystem where the house doesn’t win - the users do. FORE Protocol is a set of smart contracts to help users create, participate, and validate prediction markets. FORE initially set out to offer preferable odds to users by using machine learning and AI to come up with better pricing. But what the team quickly realized that centralization was the core problem, not just pricing. So, FORE pivoted to create a truly decentralized peer-to-peer predictions ecosystem - one that would improve arbitrage opportunities and distribute rewards to users instead of centralized entities. FORE Token will be live June 30th 13:00 UTC. Shortly after, FORE Predict, a decentralized peer-to-peer predictions protocol, will launch on Arbitrum (MATIC, FTM & more to follow). After TGE and protocol launch, we have a number of key milestones to follow in 2023: FIAT on ramp, gamification of the protocol, real-world partners & sponsors, further chain integrations, new market structures, etc. FORE Predict will debut its mobile app in 2024, followed by FORE's development and more! 5.FORE's deflationary utility token rewards activity. FORE will have utility from day one: used to create, participate in & validate markets, mint NFTs, governance.. Офіційний вебсайт: https://foreprotocol.io Whitepaper: https://docs.foreprotocol.io/home/whitepaper Купити FORE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни FORE Protocol (FORE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена FORE Protocol (FORE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 66.60K $ 66.60K $ 66.60K Загальна пропозиція: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркуляційна пропозиція: $ 127.97M $ 127.97M $ 127.97M FDV (повністю розведена вартість): $ 520.42K $ 520.42K $ 520.42K Історичний максимум: $ 0.220816 $ 0.220816 $ 0.220816 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0.00052042 $ 0.00052042 $ 0.00052042 Дізнайтеся більше про ціну FORE Protocol (FORE)

Токеноміка FORE Protocol (FORE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки FORE Protocol (FORE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів FORE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів FORE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку FORE, досліджуйте ціну токена FORE в реальному часі!

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