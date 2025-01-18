Сьогоднішня ціна FORE Protocol (FORE)

Поточна ціна FORE Protocol (FORE) сьогодні становить 0.00251833 USD з ринковою капіталізацією $ 322.26K USD. Ціна FORE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності FORE Protocol:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.02 USD

- зміна ціни FORE Protocol протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 127.97M USD

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