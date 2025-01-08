Ціна Force (FORCE)
Поточна ціна Force (FORCE) сьогодні становить 0.00383352 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FORCE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Force:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.77K USD
- зміна ціни Force протягом дня — -7.62%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін FORCE до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни FORCE.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Force до USD становила $ -0.000316505893066632.
За останні 30 днів зміна ціни Force до USD становила $ -0.0009335640.
За останні 60 днів зміна ціни Force до USD становила $ -0.0003963476.
За останні 90 днів зміна ціни Force до USD становила $ -0.000144823115945684.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000316505893066632
|-7.62%
|30 днів
|$ -0.0009335640
|-24.35%
|60 днів
|$ -0.0003963476
|-10.33%
|90 днів
|$ -0.000144823115945684
|-3.64%
Останній аналіз цін Force: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.64%
-7.62%
-7.61%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Clone Force: Battle for the Blockchain is a hyper casual, narrative driven mobile card battle game where users from across the globe come together to fight powerful enemies in live gaming events. As these events conclude, the story is driven forward, creating a sense of purpose for players as their participation is what brings forth the next phase in the Clone Force universe. Instead of following the meta, Clone Force aims to look beyond the future to create something truly spectacular and sustainable. We have identified a number of common issues surrounding blockchain gaming models and plan to deliver accordingly. Allowing for purchases of in game assets to be made by the native token means the token value must always be dynamic , thus devaluing the token on the free market entirely. Or, the value of in game assets are not dynamic and in turn can end up costing a fortune, meaning no one will wish to purchase these assets using valuable tokens. All ideologies break apart at their highest state; decentralisation is great until there is no one to enforce penalties on those who steal and scam. We are here to create a fairer, safer blockchain driven by ethics and ethos. In Battle for the Blockchain, players experience raid-like battles via card based logic, allowing them to Earn, Build, Trade, and collect via sophisticated upgrade and progression mechanics, alongside web3 trading and ownership.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 FORCE до AUD
A$0.006133632
|1 FORCE до GBP
￡0.003066816
|1 FORCE до EUR
€0.0036801792
|1 FORCE до USD
$0.00383352
|1 FORCE до MYR
RM0.01725084
|1 FORCE до TRY
₺0.1354382616
|1 FORCE до JPY
¥0.606462864
|1 FORCE до RUB
₽0.41114502
|1 FORCE до INR
₹0.3290310216
|1 FORCE до IDR
Rp61.8309590856
|1 FORCE до PHP
₱0.2238008976
|1 FORCE до EGP
￡E.0.1941294528
|1 FORCE до BRL
R$0.023384472
|1 FORCE до CAD
C$0.0054819336
|1 FORCE до BDT
৳0.466922736
|1 FORCE до NGN
₦5.9250501768
|1 FORCE до UAH
₴0.1630779408
|1 FORCE до VES
Bs0.20317656
|1 FORCE до PKR
Rs1.0743823152
|1 FORCE до KZT
₸2.0380142376
|1 FORCE до THB
฿0.1327547976
|1 FORCE до TWD
NT$0.1260078024
|1 FORCE до CHF
Fr0.003450168
|1 FORCE до HKD
HK$0.0297864504
|1 FORCE до MAD
.د.م0.0385652112