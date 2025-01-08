Сьогоднішня ціна Forbidden Fruit Energy (FFE)

Поточна ціна Forbidden Fruit Energy (FFE) сьогодні становить 0.01567403 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FFE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Forbidden Fruit Energy:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 547.17 USD

- зміна ціни Forbidden Fruit Energy протягом дня — -3.11%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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