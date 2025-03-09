Сьогоднішня ціна FOR THE PEOPLE XBT (FTPXBT)

Поточна ціна FOR THE PEOPLE XBT (FTPXBT) сьогодні становить 0.00008787 USD з ринковою капіталізацією $ 87.81K USD. Ціна FTPXBT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності FOR THE PEOPLE XBT:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.35K USD

- зміна ціни FOR THE PEOPLE XBT протягом дня — +27.44%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

Отримуйте оновлення цін FTPXBT до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни FTPXBT.