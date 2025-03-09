Ціна FOR THE PEOPLE XBT (FTPXBT)
Поточна ціна FOR THE PEOPLE XBT (FTPXBT) сьогодні становить 0.00008787 USD з ринковою капіталізацією $ 87.81K USD. Ціна FTPXBT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності FOR THE PEOPLE XBT:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.35K USD
- зміна ціни FOR THE PEOPLE XBT протягом дня — +27.44%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни FOR THE PEOPLE XBT до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни FOR THE PEOPLE XBT до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни FOR THE PEOPLE XBT до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни FOR THE PEOPLE XBT до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+27.44%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін FOR THE PEOPLE XBT: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.30%
+27.44%
-74.20%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$FTPXBT is a cryptocurrency project created to protect traders in the DeFi space from scams and rug pulls. It offers real-time security insights on new BSC token launches, analyzing deployer history, token holder concentration, and other factors to identify high-risk projects. By providing alerts on Twitter and Telegram, $FTPXBT aims to empower users with the information needed to make safer investment decisions. The project was born out of the need to fight back against scams, following a rug pull that impacted The Trenches community.
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