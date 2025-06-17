Ціна For Sale (SN47)
Поточна ціна For Sale (SN47) сьогодні становить 0,860552 USD з ринковою капіталізацією $ 1,08M USD. Ціна SN47 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності For Sale:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни For Sale протягом дня — +1,38%
- циркуляційна пропозиція – 1,26M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни For Sale до USD становила $ +0,01172811.
За останні 30 днів зміна ціни For Sale до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни For Sale до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни For Sale до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,01172811
|+1,38%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін For Sale: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,09%
+1,38%
-12,89%
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