Сьогоднішня ціна For Sale (SN47)

Поточна ціна For Sale (SN47) сьогодні становить 0,860552 USD з ринковою капіталізацією $ 1,08M USD. Ціна SN47 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності For Sale:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни For Sale протягом дня — +1,38%

- циркуляційна пропозиція – 1,26M USD

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