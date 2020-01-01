Токеноміка For Loot And Glory (FLAG) Дізнайтеся ключову інформацію про For Loot And Glory (FLAG), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація For Loot And Glory (FLAG) For Loot And Glory’s guild is a community of players specialized in NFT Play to earn. We created this community to join forces and « capitalize » in order to maximize our revenue and take full advantage of every game we are in. Through our guild treasury and $FLAG Token (polygon chain) we will have the ability to know at any given time how many current members are active in each game. It also makes it possible to create events to support the needs of the members and reward them with a portion of the profits in the form of « Royalties » that the guild generates based on their commitment & holdings. Whether it’s private tournaments in Axie Infinity with top payouts or intensive farming weeks in CryptoRaiders, we’ve created a Decentralized Guild model where the community gets a real income for participating in the guild. Join our Discord, log in to our Dapps and claim your role based on the games you are active in, this will provide access to events and many rewards. Офіційний вебсайт: https://forlootandglory.io/ Купити FLAG зараз!

Токеноміка та аналіз ціни For Loot And Glory (FLAG) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена For Loot And Glory (FLAG), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 1,00M $ 1,00M $ 1,00M Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 160,44K $ 160,44K $ 160,44K Історичний максимум: $ 7,98 $ 7,98 $ 7,98 Історичний мінімум: $ 0,136347 $ 0,136347 $ 0,136347 Поточна ціна: $ 0,16044 $ 0,16044 $ 0,16044 Дізнайтеся більше про ціну For Loot And Glory (FLAG)

Токеноміка For Loot And Glory (FLAG): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки For Loot And Glory (FLAG) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів FLAG, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів FLAG, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку FLAG, досліджуйте ціну токена FLAG в реальному часі!

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