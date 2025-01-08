Сьогоднішня ціна For Loot And Glory (FLAG)

Поточна ціна For Loot And Glory (FLAG) сьогодні становить 0.345223 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FLAG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності For Loot And Glory:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.21K USD

- зміна ціни For Loot And Glory протягом дня — -7.63%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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