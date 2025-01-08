Ціна For Loot And Glory (FLAG)
Поточна ціна For Loot And Glory (FLAG) сьогодні становить 0.345223 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FLAG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності For Loot And Glory:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.21K USD
- зміна ціни For Loot And Glory протягом дня — -7.63%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни For Loot And Glory до USD становила $ -0.0285408014652296.
За останні 30 днів зміна ціни For Loot And Glory до USD становила $ -0.2157830860.
За останні 60 днів зміна ціни For Loot And Glory до USD становила $ +0.0352755075.
За останні 90 днів зміна ціни For Loot And Glory до USD становила $ +0.11338599494019724.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0285408014652296
|-7.63%
|30 днів
|$ -0.2157830860
|-62.50%
|60 днів
|$ +0.0352755075
|+10.22%
|90 днів
|$ +0.11338599494019724
|+48.91%
Останній аналіз цін For Loot And Glory: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.51%
-7.63%
-14.81%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
For Loot And Glory’s guild is a community of players specialized in NFT Play to earn. We created this community to join forces and « capitalize » in order to maximize our revenue and take full advantage of every game we are in. Through our guild treasury and $FLAG Token (polygon chain) we will have the ability to know at any given time how many current members are active in each game. It also makes it possible to create events to support the needs of the members and reward them with a portion of the profits in the form of « Royalties » that the guild generates based on their commitment & holdings. Whether it’s private tournaments in Axie Infinity with top payouts or intensive farming weeks in CryptoRaiders, we’ve created a Decentralized Guild model where the community gets a real income for participating in the guild. Join our Discord, log in to our Dapps and claim your role based on the games you are active in, this will provide access to events and many rewards.
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