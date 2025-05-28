Ціна footcoin (FOOTCOIN)
Поточна ціна footcoin (FOOTCOIN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 134,62K USD. Ціна FOOTCOIN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності footcoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни footcoin протягом дня — +4,79%
- циркуляційна пропозиція – 1,00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни footcoin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни footcoin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни footcoin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни footcoin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+4,79%
|30 днів
|$ 0
|-33,37%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін footcoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+6,11%
+4,79%
-23,93%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Footcoin is a memecoin launched on pumpfun 3/29/2025 and migrated to pumpswap 3/30/2025. This project went viral, and established a real brand in the solana ecosystem in an important META with considerable mindshare in the crypto universe. We have been called part of the "trifecta": including titcoin, buttcoin, footcoin. We have an active community, cult like following all over the world, that continues to endure and thrive. We continue to occupy an important part of the crypto space, and people continue to wish to know more about us.
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