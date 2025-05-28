Сьогоднішня ціна footcoin (FOOTCOIN)

Поточна ціна footcoin (FOOTCOIN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 134,62K USD. Ціна FOOTCOIN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності footcoin:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни footcoin протягом дня — +4,79%

- циркуляційна пропозиція – 1,00B USD

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