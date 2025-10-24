Інформація щодо ціни Football World Community (FWC) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 Мін. за 24 год $ 0 Макс. за 24 год Рекордний максимум $ 0 Найнижча ціна $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,70% Зміна ціни (1 дн.) +2,87% Зміна ціни (за 7 дн.) -9,00%

Актуальна ціна Football World Community (FWC) становить --. За останні 24 години FWC торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум FWC становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то FWC змінився на -0,70% за останню годину, +2,87% за 24 години та на -9,00% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Football World Community (FWC)

Ринкова капіталізація $ 314,47K Обсяг (за 24 год) -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,53M Циркуляційне постачання 41 159,68T Загальна пропозиція 2,0e+17

Поточна ринкова капіталізація Football World Community — $ 314,47K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція FWC — 41 159,68T, зі загальною пропозицією 2.0e+17. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,53M.