Актуальна ціна Football World Community сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни FWC до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни FWC на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Football World Community сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни FWC до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни FWC на MEXC вже зараз.

Докладніше про FWC

Інформація про ціну FWC

Whitepaper FWC

Офіційний вебсайт FWC

Токеноміка FWC

Прогноз ціни FWC

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Football World Community

Ціна Football World Community (FWC)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 FWC до USD:

--
----
+2,60%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Football World Community (FWC) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:03:12 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Football World Community (FWC) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0,70%

+2,87%

-9,00%

-9,00%

Актуальна ціна Football World Community (FWC) становить --. За останні 24 години FWC торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум FWC становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то FWC змінився на -0,70% за останню годину, +2,87% за 24 години та на -9,00% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Football World Community (FWC)

$ 314,47K
$ 314,47K$ 314,47K

--
----

$ 1,53M
$ 1,53M$ 1,53M

41 159,68T
41 159,68T 41 159,68T

2,0e+17
2,0e+17 2,0e+17

Поточна ринкова капіталізація Football World Community — $ 314,47K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція FWC — 41 159,68T, зі загальною пропозицією 2.0e+17. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,53M.

Історія ціни Football World Community (FWC) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Football World Community до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Football World Community до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Football World Community до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Football World Community до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+2,87%
30 днів$ 0-4,81%
60 днів$ 0-0,35%
90 днів$ 0--

Що таке Football World Community (FWC)

FWC Token is a project that was created with the aim of bringing football and cryptocurrencies together so that users can enter the world of crypto football. FWC is a digital currency platform that allows users to create digital currencies while maintaining security and safety. We are currently integrating China Blockchain and NFT technologies for a better collective customer experience. Our platform is based on the Binance smart chain, which ensures the authenticity, traceability and immutability of digital assets. It also has a dynamic user interface and a customizable API to assist transactions.

FWC was created by people from a variety of backgrounds - from graphic designers and marketers to web developers and analysts - who share a passion for football and digital currency. The token can be used to purchase World Cup tickets, book hotels, use various related services, place bets and participate in lotteries. Furthermore, FWC will take its place in Metaverse and NFT football games.

FWC is a BEP-20 token designed for buying tickets to the World Cup, booking hotels, using various related services, placing bets, and participating in lotteries.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Football World Community (FWC)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Football World Community (USD)

Скільки коштуватиме Football World Community (FWC) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Football World Community (FWC) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Football World Community.

Перегляньте прогноз ціни Football World Community вже зараз!

FWC до місцевих валют

Токеноміка Football World Community (FWC)

Розуміння токеноміки Football World Community (FWC) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена FWC зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Football World Community (FWC)

Скільки сьогодні коштує Football World Community (FWC)?
Актуальна ціна FWC у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна FWC до USD?
Поточна ціна FWC до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Football World Community?
Ринкова капіталізація FWC — $ 314,47K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція FWC?
Циркуляційна пропозиція FWC — 41 159,68T USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) FWC?
FWC досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) FWC?
Історична мінімальна ціна FWC становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі FWC?
Актуальний обсяг торгівлі FWC за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна FWC цього року?
FWC може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни FWC для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:03:12 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Football World Community (FWC)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.