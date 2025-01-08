Сьогоднішня ціна Football Coin (XFC)

Поточна ціна Football Coin (XFC) сьогодні становить 0.0074512 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна XFC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Football Coin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 23.65K USD

- зміна ціни Football Coin протягом дня — -3.54%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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