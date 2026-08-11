Поточна ціна Football Capital Markets (FCM) сьогодні становить $ 0, зі зміною 2,97% за останні 24 години. Поточний курс конвертації FCM до USD становить $ 0 за FCM.

Football Capital Markets наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 98.245, з циркуляційною пропозицією у 488,85M FCM. Протягом останніх 24 годин FCM торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00704927, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці FCM змінився на +%0,33 за останню годину та на +%8,55 за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 2,48K.

Ринкова інформація щодо Football Capital Markets (FCM)

Ринкова капіталізація $ 98,25K$ 98,25K $ 98,25K Обсяг (за 24 год) $ 2,48K$ 2,48K $ 2,48K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 198,27K$ 198,27K $ 198,27K Циркуляційне постачання 488,85M 488,85M 488,85M Загальна пропозиція 986.570.959,19936 986.570.959,19936 986.570.959,19936

Поточна ринкова капіталізація Football Capital Markets — $ 98,25K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 2,48K. Циркуляційна пропозиція FCM — 488,85M, зі загальною пропозицією 986570959.19936. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 198,27K.