Ціна FoodChain Global (FOOD)
Поточна ціна FoodChain Global (FOOD) сьогодні становить 0.00421542 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FOOD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності FoodChain Global:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 344.67 USD
- зміна ціни FoodChain Global протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін FOOD до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни FOOD.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни FoodChain Global до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни FoodChain Global до USD становила $ +0.0031443454.
За останні 60 днів зміна ціни FoodChain Global до USD становила $ -0.0037532717.
За останні 90 днів зміна ціни FoodChain Global до USD становила $ -0.064903266641224.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ +0.0031443454
|+74.59%
|60 днів
|$ -0.0037532717
|-89.03%
|90 днів
|$ -0.064903266641224
|-93.90%
Останній аналіз цін FoodChain Global: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+74.59%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
FoodChain Global, has created the FOOD token on Polygon building a blockchain ecosystem focused on fighting global hunger. The FOOD token brings long-term sustainability with its full ecosystem, including NFTs, staking, and exclusive merchandise. In order to incentivize staking, FoodChain Global offers interest rates from 10 to 20 percent helping to combat global inflation and encouraging holding FOOD tokens for longer periods of time. The FoodChain Global team has built is very own custom staking platform powered by Polygon and Metamask, https://staking.foodchain.global/. FoodChain Global ensures charitable donations go to the right place by utilizing the transparency of blockchain to provide public records of all transaction through their donation page. As the FoodChain Global ecosystem matures, their team will create DAOs to govern the charity wallets. In addition, since the FOOD token is based on the Polygon blockchain it ensures low transaction fees to create further utility to its users. FoodChain Global was founded out of a need for innovative organizational solutions to fight hunger. It aims to take the lead as the global trendsetting charity brand. In order to tackle the global food crisis their team is focused on continuously providing digital products that speak to Millennials and GenZ who are glued to the digital world.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 FOOD до AUD
A$0.0067868262
|1 FOOD до GBP
￡0.0034566444
|1 FOOD до EUR
€0.0040889574
|1 FOOD до USD
$0.00421542
|1 FOOD до MYR
RM0.01896939
|1 FOOD до TRY
₺0.1493523306
|1 FOOD до JPY
¥0.6587436834
|1 FOOD до RUB
₽0.4319119332
|1 FOOD до INR
₹0.3649710636
|1 FOOD до IDR
Rp69.1052348448
|1 FOOD до PHP
₱0.246812841
|1 FOOD до EGP
￡E.0.2116983924
|1 FOOD до BRL
R$0.025714062
|1 FOOD до CAD
C$0.0060702048
|1 FOOD до BDT
৳0.51217353
|1 FOOD до NGN
₦6.5660646546
|1 FOOD до UAH
₴0.1775113362
|1 FOOD до VES
Bs0.22763268
|1 FOOD до PKR
Rs1.1751747876
|1 FOOD до KZT
₸2.2374606276
|1 FOOD до THB
฿0.1449682938
|1 FOOD до TWD
NT$0.1386451638
|1 FOOD до CHF
Fr0.0038360322
|1 FOOD до HKD
HK$0.0327959676
|1 FOOD до MAD
.د.م0.0423228168