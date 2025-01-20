Ціна Fooday (FOOD)
Поточна ціна Fooday (FOOD) сьогодні становить 0.00816605 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FOOD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Fooday:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 57.91 USD
- зміна ціни Fooday протягом дня — -0.43%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Fooday до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Fooday до USD становила $ +0.0017684814.
За останні 60 днів зміна ціни Fooday до USD становила $ +0.0012868208.
За останні 90 днів зміна ціни Fooday до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.43%
|30 днів
|$ +0.0017684814
|+21.66%
|60 днів
|$ +0.0012868208
|+15.76%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Fooday: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.02%
-0.43%
-3.93%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Firstly, holders can use FOOD for upgrading, charging, and minting Fooca cameras, enhancing their gaming experience on the Fooday app. Furthermore, holders can withdraw the earned FOOD to the blockchain and convert it into other cryptocurrencies, providing users with greater flexibility and various value realization possibilities.
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