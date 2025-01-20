Сьогоднішня ціна Fooday (FOOD)

Поточна ціна Fooday (FOOD) сьогодні становить 0.00816605 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FOOD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Fooday:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 57.91 USD

- зміна ціни Fooday протягом дня — -0.43%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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