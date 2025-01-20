Ціна Food Token (FOOD)
Поточна ціна Food Token (FOOD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FOOD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Food Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 28.97 USD
- зміна ціни Food Token протягом дня — +5.51%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Food Token до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Food Token до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Food Token до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Food Token до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+5.51%
|30 днів
|$ 0
|-62.71%
|60 днів
|$ 0
|-33.22%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Food Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.05%
+5.51%
+37.95%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Powering the Premier Web3 FOOD Community - Foodie Frens
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