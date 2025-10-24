Інформація щодо ціни FOOD FOR GAZA (FFG) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) +2,09% Зміна ціни (за 7 дн.) +3,19% Зміна ціни (за 7 дн.) +3,19%

Актуальна ціна FOOD FOR GAZA (FFG) становить --. За останні 24 години FFG торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум FFG становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то FFG змінився на -- за останню годину, +2,09% за 24 години та на +3,19% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо FOOD FOR GAZA (FFG)

Ринкова капіталізація $ 7,25K$ 7,25K $ 7,25K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 7,25K$ 7,25K $ 7,25K Циркуляційне постачання 999,67M 999,67M 999,67M Загальна пропозиція 999 668 735,577194 999 668 735,577194 999 668 735,577194

Поточна ринкова капіталізація FOOD FOR GAZA — $ 7,25K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція FFG — 999,67M, зі загальною пропозицією 999668735.577194. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 7,25K.