Ціна Fonzy (FONZY)
Поточна ціна Fonzy (FONZY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FONZY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Fonzy:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 32.37 USD
- зміна ціни Fonzy протягом дня — +3.00%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін FONZY до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни FONZY.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Fonzy до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Fonzy до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Fonzy до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Fonzy до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+3.00%
|30 днів
|$ 0
|-30.27%
|60 днів
|$ 0
|+1.45%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Fonzy: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
0.00%
+3.00%
+3.24%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$FONZY the noble frog king, first of his name.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 FONZY до AUD
A$--
|1 FONZY до GBP
￡--
|1 FONZY до EUR
€--
|1 FONZY до USD
$--
|1 FONZY до MYR
RM--
|1 FONZY до TRY
₺--
|1 FONZY до JPY
¥--
|1 FONZY до RUB
₽--
|1 FONZY до INR
₹--
|1 FONZY до IDR
Rp--
|1 FONZY до PHP
₱--
|1 FONZY до EGP
￡E.--
|1 FONZY до BRL
R$--
|1 FONZY до CAD
C$--
|1 FONZY до BDT
৳--
|1 FONZY до NGN
₦--
|1 FONZY до UAH
₴--
|1 FONZY до VES
Bs--
|1 FONZY до PKR
Rs--
|1 FONZY до KZT
₸--
|1 FONZY до THB
฿--
|1 FONZY до TWD
NT$--
|1 FONZY до CHF
Fr--
|1 FONZY до HKD
HK$--
|1 FONZY до MAD
.د.م--