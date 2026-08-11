Яка зараз ціна Fonz on Pons?

Fonz on Pons торгують за ₴, що відображає зміну ціни на рівні -1.73% за останні 24 години. Ця актуальна цифра відображає реальні дані про ринкові торги, агреговані з усіх світових бірж.

Як FONZ порівнюється з глобальним крипторинком?

Його добова зміна на рівні -1.73% можна порівняти з загальними середніми показниками ринку. Якщо FONZ перевершує ринок, це свідчить про сильний попит чи позитивні події, характерні саме для його екосистеми.

Як Fonz on Pons виглядає у порівнянні з токенами категорії Meme,Robinhood Ecosystem,Robinhood Chain Meme?

У сегменті Meme,Robinhood Ecosystem,Robinhood Chain Meme FONZ демонструє конкурентоспроможність завдяки об’єму торгів, ринковій капіталізації та активності в мережі --.

Яка сьогодні ринкова капіталізація Fonz on Pons?

Ринкова капіталізація ₴8864857.65842991360000 розташовує FONZ на #4713 місці, що свідчить про його відносну зрілість та довіру інвесторів у порівнянні з іншими токенами.

Які рівні ціни за останні 24 години?

Сьогодні ціни коливалися від ₴ до ₴, що дає контекст трейдерам, які стежать за волатильністю та структурою ринку.

Наскільки активно торгують FONZ?

Fonz on Pons згенерував ₴-- об’єму торгів за 24 години. Високий об’єм часто корелює зі сильнішими ціновими тенденціями та покращеною ліквідністю ринку.

Як пропозиція впливає на оцінку FONZ?

З 817476262.1427002 токенами в обігу рівень пропозиції допомагає визначити дефіцит та довгострокову оцінку, особливо у порівнянні з іншими токенами з інфляційними чи дефляційними моделями.