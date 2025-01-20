Сьогоднішня ціна FONSmartChain (FON)

Поточна ціна FONSmartChain (FON) сьогодні становить 0.608416 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FON до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності FONSmartChain:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 90.21K USD

- зміна ціни FONSmartChain протягом дня — -0.11%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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