Сьогоднішня ціна FONQ

Поточна ціна FONQ (FONQ) сьогодні становить $ 0.060378, зі зміною 9.43% за останні 24 години. Поточний курс конвертації FONQ до USD становить $ 0.060378 за FONQ.

FONQ наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 42,270,547, з циркуляційною пропозицією у 700.00M FONQ. Протягом останніх 24 годин FONQ торгувався між $ 0.05468 (мінімум) та $ 0.060218 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.08965, тоді як історичний мінімум — $ 0.04096578.

У короткостроковій динаміці FONQ змінився на +0.58% за останню годину та на -3.07% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 57.12K.

Ринкова інформація щодо FONQ (FONQ)

Ринкова капіталізація $ 42.27M$ 42.27M $ 42.27M Обсяг (за 24 год) $ 57.12K$ 57.12K $ 57.12K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 42.27M$ 42.27M $ 42.27M Циркуляційне постачання 700.00M 700.00M 700.00M Загальна пропозиція 700,000,000.0 700,000,000.0 700,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація FONQ — $ 42.27M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 57.12K. Циркуляційна пропозиція FONQ — 700.00M, зі загальною пропозицією 700000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 42.27M.