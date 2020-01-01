Токеноміка FomosFi (FOMOS) Дізнайтеся ключову інформацію про FomosFi (FOMOS), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація FomosFi (FOMOS) Burn $Fomos token and receive $FomosBuild to receive BNB as a reward. • $FomosBuild is determined by the amount of $Fomos burnt. • $FomosBuild gives you the amount of BNB equivalent that you have burnt. • Receive 2x returns on your amount Burnt (eg. If you burnt 1BNB equivalent of tokens, you would get 2BNB as your reward) • Returns will be capped at 2x and must be claimed manually from the website. • How fast the rewards are given is determined by the transaction volume. 1% of transaction volume will go to the rewards pool. Офіційний вебсайт: https://fomosfi.vip/ Whitepaper: https://fomosfi.vip/ Купити FOMOS зараз!

Токеноміка та аналіз ціни FomosFi (FOMOS) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена FomosFi (FOMOS), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 21,00M $ 21,00M $ 21,00M Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 95,64K $ 95,64K $ 95,64K Історичний максимум: $ 0,02053806 $ 0,02053806 $ 0,02053806 Історичний мінімум: $ 0,00155775 $ 0,00155775 $ 0,00155775 Поточна ціна: $ 0,00455435 $ 0,00455435 $ 0,00455435 Дізнайтеся більше про ціну FomosFi (FOMOS)

Токеноміка FomosFi (FOMOS): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки FomosFi (FOMOS) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів FOMOS, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів FOMOS, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку FOMOS, досліджуйте ціну токена FOMOS в реальному часі!

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