Сьогоднішня ціна FomosFi (FOMOS)

Поточна ціна FomosFi (FOMOS) сьогодні становить 0.00553954 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FOMOS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності FomosFi:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 793.99 USD

- зміна ціни FomosFi протягом дня — -9.40%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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