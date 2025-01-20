Ціна FomosFi (FOMOS)
Поточна ціна FomosFi (FOMOS) сьогодні становить 0.00553954 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FOMOS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності FomosFi:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 793.99 USD
- зміна ціни FomosFi протягом дня — -9.40%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни FomosFi до USD становила $ -0.000575406163286366.
За останні 30 днів зміна ціни FomosFi до USD становила $ +0.0014754459.
За останні 60 днів зміна ціни FomosFi до USD становила $ +0.0006520393.
За останні 90 днів зміна ціни FomosFi до USD становила $ +0.0014534434489487875.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000575406163286366
|-9.40%
|30 днів
|$ +0.0014754459
|+26.63%
|60 днів
|$ +0.0006520393
|+11.77%
|90 днів
|$ +0.0014534434489487875
|+35.57%
Останній аналіз цін FomosFi: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.35%
-9.40%
-3.83%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Burn $Fomos token and receive $FomosBuild to receive BNB as a reward. • $FomosBuild is determined by the amount of $Fomos burnt. • $FomosBuild gives you the amount of BNB equivalent that you have burnt. • Receive 2x returns on your amount Burnt (eg. If you burnt 1BNB equivalent of tokens, you would get 2BNB as your reward) • Returns will be capped at 2x and must be claimed manually from the website. • How fast the rewards are given is determined by the transaction volume. 1% of transaction volume will go to the rewards pool.
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