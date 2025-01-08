Ціна FoMoon (FOMOON)
Поточна ціна FoMoon (FOMOON) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 74.08K USD. Ціна FOMOON до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності FoMoon:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 206.45 USD
- зміна ціни FoMoon протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 990.90M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни FoMoon до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни FoMoon до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни FoMoon до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни FoMoon до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-33.49%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін FoMoon: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$FOMOON is a community-driven token on the KRC-20 network designed to unite the power of blockchain with real-world utilities. The project focuses on building a strong, engaged community while exploring innovative ways to integrate crypto into everyday life. From collaborative decision-making to reinvesting in real-world ventures, $FOMOON aims to reshape the landscape of meme tokens by delivering lasting value.
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