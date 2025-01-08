Сьогоднішня ціна FoMoon (FOMOON)

Поточна ціна FoMoon (FOMOON) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 74.08K USD. Ціна FOMOON до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності FoMoon:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 206.45 USD

- зміна ціни FoMoon протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 990.90M USD

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